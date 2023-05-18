Популярний український музикант та виконавець Позитив (Олексій Завгородний), який разом із Надією Дорофєєвою співав у гурті "Время и Стекло", а під час війни пішов із продюсерського центру Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Позитив поділився кумедними фото та відео, на яких засвітився з колишньою колегою по дуету.

Як виявилося, Позитив приєднався до Дорофєєвої в американському турі, вони на якийсь час возз'єдналися заради важливої ​​мети – благодійних концертів та збору коштів для України. На фото та відео модно побачити те, що залишилося за лаштунками грандіозних концертів – це і прогулянки, і перекушування, і перекури разом із усією командою.

У підписі до публікації Позитив подякував шанувальникам і розповів, з чим повертається додому: "North American Tour Dump. Дякую всім, хто прийшов на наші концерти в Америці й Канаді! Дякую, що не забуваєте й допомагаєте Україні наблизити перемогу. Зараз я вже на шляху додому й везу 3 валізи медичних кітів, аптечок, бандажів, які будуть рятувати життя нашим хлопцям і дівчатам".

При цьому раніше Надя Дорофєєва зазначила, що за цей її американський тур, у якому брав участь і Позитив, їм вдалося зібрати 1 млн. гривень. Також зірка зазначила, що після гастролей у США, прямує з концертами у європейські роки, але схоже, вже без Олексія.

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