Популярна українська співачка Ірина Білик, яка кілька років тому зі скандалами розлучилася із чоловіком-шоуменом Дімою Коляденком, знову заговорила про стосунки з ними. Судячи з соцмереж артистки, під час війни вони з колишнім сильно зблизилися, навіть почали виступати разом.

В ефірі програми "ЖВЛ" Ірина Білик відповіла на чутки про поновлення роману з колишнім чоловіком Дімою Коляденком.

Так, за словами Білик, людей дуже цікавить, у яких вони з Дімою Коляденком стосунки, мовляв, шанувальники хочуть вірити в казку.

"Багато хто цікавить, чи разом ми з Дмитром. Спимо ми разом чи їмо разом. Я хочу сказати, людям необхідна, особливо зараз, казка. Так, ми любимо одне одного. Це вірно", - розповіла Ірина Білик.

Треба сказати, що артистка кокетливо уникла прямої відповіді на запитання, чи разом вони з Коляденком. Проте пожартувала, що вже "включила" його до свого райдера.

"Чи спимо ми разом, ми вам в ефірі не розповімо. Їмо теж разом. І іноді снідаємо. Тому що ми зустрічаємося дуже часто на спільних концертах. І ми вже сміємося, говорю: "Дмитро, ти в мене вже в райдері. Змирись. Тож відпочиватимемо разом і спатимемо", - загадково відповіла Ірина Білик.

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