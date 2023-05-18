Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга Михайла Кацуріна, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Надя Дорофєєва поділилася милим фото у дорозі та підбила підсумки американського туру.

Як видно, на новій фотографії Надя Дорофєєва знята в автомобілі, вона захоплено дивиться у вікно. Перед камерою артистка з'явилася у повсякденному скромному вбранні, яке дуже відрізняється від її сценічних образів. На голову Надя Дорофєєва одягла кепку, її волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Надя Дорофєєва розповіла, що це був її перший американський тур, на якому вдалося зібрати мільйон гривень. Тепер вона продовжить гастролі у європейських містах і прямо зараз прямує до Варшави.

"Про обов'язок кожного. Перші концерти туру "сенси" прийшлися на блекаут у країні. Пам’ятаю, як тоді було незрозуміло, страшно, як хвилювалася, боялася, що пролунає тривога і нам всім треба буде бігти до укриття… Але – 17 концертів і 17 солдаутів! Мій перший сольний американський тур. Зараз - півтори доби без сну, скоро Варшава. Так, дуже втомлена, але є результат! Ми зібрали вже 1 000 000 гривень! І це тільки середина туру. І ось це надихає мене ще наполегливіше працювати, щоб приносити користь своїй країні. Це обов’язок кожного з нас, бо ми всі прагнемо перемоги! Дякую вам, ви - моє натхнення. Слава Україні!", - написала Надя Дорофєєва.

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