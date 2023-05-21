Бывшая супруга известного шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк недавно встревожила кадрами из больницы и вызвала тревогу своих поклонников, заявив о плохом самочувствии.
Экс-жена Остапчука Кристина пока не раскрыла подробности своего текущего состояния, но добавила - ей очень помогли, провели диагностику и благодаря специальной программе она решила заметно улучшить свое состояние.
«Всем привет, как вы? Возвращаюсь понемногу к вам, ибо уже пришло время двигаться дальше. Завершаю свою детокс-программу. Знаете, я бы могла много чего написать, но хочу сказать одно: я всю жизнь буду благодарна.
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Клинике за их квалифицированных докторов, и всем буду советовать, если б не они, никто не знает, как бы у меня сложилось дальше. Ухаживайте за своим телом, разумом и душой! Вовремя проходите все проверки» - поделилась экс-жена Остапчука.
Ранее на одной из фотографий Кристина Горняк показала результаты МРТ, а на другой – ее подключенную капельницу. В сопроводительном тексте к посту она выразила мысль о важности ценить каждый день жизни еще больше и поблагодарила всех, кто выражал ей теплые слова поддержки.
Экс-жена Остапчука также обещала поделиться дополнительной информацией, когда будет готова сделать это, и призналась, что не все в ее жизни идет так гладко, как она хотела бы.
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Напомним, ранее стало известно, что Евгений Клопотенко и Владимир Остапчук в разное время встречались с одной и той же девушкой.
Также сообщалось, что Остапчук показал новорожденного сына.
Кроме того, Politeka.net писала, что Владимир Остапчук показал, как выглядел в детстве.