Бывшая жена Владимира Остапчука после того, как попала в больницу, вышла на связь и рассказала о самочувствии.

Бывшая супруга известного шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк недавно встревожила кадрами из больницы и вызвала тревогу своих поклонников, заявив о плохом самочувствии.

Экс-жена Остапчука Кристина пока не раскрыла подробности своего текущего состояния, но добавила - ей очень помогли, провели диагностику и благодаря специальной программе она решила заметно улучшить свое состояние.

«Всем привет, как вы? Возвращаюсь понемногу к вам, ибо уже пришло время двигаться дальше. Завершаю свою детокс-программу. Знаете, я бы могла много чего написать, но хочу сказать одно: я всю жизнь буду благодарна.

Клинике за их квалифицированных докторов, и всем буду советовать, если б не они, никто не знает, как бы у меня сложилось дальше. Ухаживайте за своим телом, разумом и душой! Вовремя проходите все проверки» - поделилась экс-жена Остапчука.

Ранее на одной из фотографий Кристина Горняк показала результаты МРТ, а на другой – ее подключенную капельницу. В сопроводительном тексте к посту она выразила мысль о важности ценить каждый день жизни еще больше и поблагодарила всех, кто выражал ей теплые слова поддержки.

Экс-жена Остапчука также обещала поделиться дополнительной информацией, когда будет готова сделать это, и призналась, что не все в ее жизни идет так гладко, как она хотела бы.

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Также сообщалось, что Остапчук показал новорожденного сына.

Кроме того, Politeka.net писала, что Владимир Остапчук показал, как выглядел в детстве.