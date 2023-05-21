Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны отказался от русского языка в жизни и творчестве, а также начал активно выпускать англоязычные треки, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Макс Барских поделился горячими кадрами со съемок нового клипа, и поделился открытием, которое для себя.

На новых фотографиях Макс Барских запечатлен в красивой локации на побережье, там он ездил верхом на коне, а потом с ним же позировал для фото. Перед камерой артист появился в соблазнительном образе – он с голым торсом и в бежевых штанах, при этом можно увидеть его рельефное тело.

В подписи к публикации Макс Барских написал: "Для меня было открытием верховая езда. Это вроде бы медитация. Ты входишь с конем в телепатическую связь. Они не просто большие и сильные животные, но и эмпатичные, они испытывают наши эмоции и настроение. Каждый раз, когда я сажусь в седло, я чувствую связь. Это как молчаливый диалог, в котором мы обмениваемся мыслями и ощущениями. Кто пробовал ездить верхом?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию, которую показал Макс Барских:

"Макс, ты так хорошо держишься в седле, что создалось такое впечатление, будто давно занимаешься конным спортом".

"Очень красивые фото! Очень люблю лошадей, но боюсь. Они невероятны! Бог, должно быть, очень старался, когда такую красоту творил".

"Шикарные фото. Вы как будто бы слились в одно целое с лошадью. Чувствуются красота, грация, сила и мощь тела и духа, и что-то, такое невероятно притягивающее, очень красивые".

"Конь дает энергию. Это божественное животное".

"Эти фото просто невероятны".

"Какая шикарная фигура".

"Невероятные фото".

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