Мерьем Узерли, известная украинской публике благодаря своей роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", вызывает недоумение своим молчанием относительно конфликта на Украине. Более того, она активно удаляет комментарии, связанные с этой темой, на своих социальных медиа-страницах.
Недавно на 76-м Каннском кинофестивале Мерьем Узерли появилась в платье, созданном российской модельеркой Юлией Яниной. Ее образ также вызвал критику среди поклонников, которые заметили, что актриса выглядит несколько искусственно и слишком часто прибегает к пластической хирургии и инъекциям красоты.
В комментариях под ее постами в социальных сетях часто возникают вопросы о ее отношении к войне на Украине. Однако Мерьем предпочитает не отвечать на эти вопросы и удалять такие комментарии.
В социальных сетях, в том числе и Телеграм-каналах появляются посты с недовольством по отношению к поведению Узерли.
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«Вы до сих пор смотрите "Великий век"? Так вот. Мерьем Узерли, сыгравшая роль Роксоланы, не только до сих пор молчит о войне, но и поддерживает русскую "культуру"» - сообщают в Телеграм.
Напомним также, уже в марте 2022 года актриса вызвала недовольство украинских поклонников, когда согласилась сняться для русского журнала HELLO!. Такие поступки вызывают негативное отношение не только украинской публики, но и всех, кто поддерживает Украину в этом конфликте.
Несмотря на это, украинский телеканал 1+1 продолжает показывать сериал "Великолепный век. Роксолана" с ее участием, где она играет роль молодой украинской девушки, попавшей в плен к туркам и столкнувшейся с интригами на дворе султана.
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