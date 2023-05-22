Танцовщица Алена Шоптенко из "Танців з зірками" решила покинуть снова Украину. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Так началось мое возвращение в Австрию. Погода была соответствующая. Знаю, что скоро приеду домой еще. Так легче", - написала танцовщица Алена Шоптенко из "Танців з зірками".
"А еще я имела одну важную остановку, о ней хочу вам все рассказать", - добавила танцовщица Алена Шоптенко из "Танців з зірками" и показала, как подъехала к границе.
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"Познакомилась с командой благотворительного фонда "Твоя опора". Убежище во Львове принимает украинцев, которые выехали в никуда", - продолжила танцовщица Алена Шоптенко из "Танців з зірками" и показала представительницу фонда.
"Я в восторге от того, что делает команда и как заботиться о людях. Надеюсь на будущие совместные проекты. Убежище обеспечивает жителей всем необходимым. Горячее питание, необходимыми средствами гигиены и медикаментами", - написала звезда в еще одном сторис и показала внутренние помещения убежища, где стояли кровати.
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