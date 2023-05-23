Жена Виктора Павлика попыталась вызвать жалость в украинцев и рассказала, что ее здоровье ухудшилось - она начала испытывать проблемы.

Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой блогером Екатериной Репяховой вляпались в скандал. Это произошло, когда парочка похвасталась спецпропуском на Южном мосту в Киеве. Теперь Екатерина Репяхова пожаловалась на плохое самочувствие после волны хейта. Комментарий блогерши появился в Инстаграм-Сториз.

Жена Виктора Павлика попыталась вызвать жалость в украинцев и рассказала, что ее здоровье ухудшилось - она начала испытывать проблемы с питанием. Екатерина Репяхова рассказала, что в течении пяти дней не может ничего есть - аппетит просто пропал. Это случилось как раз после скандала.

"Не ем ничего совсем. До такой степени, что уже не могу поднять Мишу, который весит 15 килограммов", – написала жена Виктора Павлика.

Жена Виктора Павлика также поделилась, что якобы ее "скрутило" прямо на улице. Екатерина Репяхова буквально не могла встать с асфальта. Потому блогерща и концертный директор Павлика начала питаться через силу. Она добавила: "пока не знаю, как вернуть аппетит".

Стоит напомнить, что впоследствии Виктор Павлик извинился за инцидент и объяснил, что этот документ был необходим ему как артисту, ведь он часто возвращается с благотворительных концертов в комендантский час. Катя Репяхова тоже признала, что была неправа.

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