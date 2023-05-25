Екатерина Репяхова поделилась, что ей уже безумно надоели такие заголовки.

Начато уголовное производство по проверке пропуска украинского артиста Виктора Павлика. По словам правоохранителей, сейчас они ждут заключения специалиста с результатами экспертизы на подлинность пропуска артиста, досудебное расследование продолжается.

Жена Виктора Павлика - блогер Екатерина Репяхова возмутилась в Инстаграм-сториз, что СМИ неправильно толкуют эту новость.

В частности, в одном из Телеграм-каналов вышла публикация с заголовком: "Виктор Павлик подделал спецпропуск". Екатерина Репяхова поделилась, что ей уже безумно надоели такие заголовки: "У нас СМИ просто без тормозов. Позор вам, это какое-то дно. Люди, это клевета в чистом виде".

Когда подписчица посочувствовала жене Виктора Павлика блогер решила ответить и пояснила, что кто-то якобы пытается уничтожить репутацию ее мужа и использует скандальную историю в своих целях: "Это делается не на благо нашей страны, а для того, чтобы набить свои карманы. Репутацию моего мужа используют в своих целях.

Стоит напомнить, что 15 мая украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой блогером Екатериной Репяховой вляпались в скандал. Это произошло, когда парочка похвасталась в сети спецпропуском на Южном мосту в Киеве.

Последние новости Украины:

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как писала Politeka, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.