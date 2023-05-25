В пылающем Бахмуте до сих пор остаются гражданские люди.

Выехавшие рассказывают о настоящем аде, пишет Politeka.net.

Так, 85-летняя переселенка, выехавшая из Бахмута в Киев, рассказала, что в городе нечем дышать.

Горят дома, гниют тела погибших.

"По подвалам, как многоэтажка падает - кого откопают, а в подвалах люди оставались, умирали", - рассказывает бывшая жительница Бахмута.

Связи в городе нет. Ее знакомые и родные, тоже уехавшие, рассказывают ей о пережитых ужасах.

«Дышать нечем, гниют трупы. Оставшиеся. Вы можете представить? И фосфорные бомбы, и заминирование, а сколько химии в домах горит. Все это пропахло...», – говорит женщина.

Возвращаться людям некуда.

«Это вторая война на моем веку, я с 38-го года, 85 лет мне. И вот на старости лет стала бомжом. У нас ни стен, ни дверей, ни окон. Ничего нет, там негде жить», – рассказала женщина.

Кадры с переселенкой из Бахмута всколыхнули пользователи соцсетей. Люди просят дать ее контакты, чтобы помочь, выражают слова гнева и ненависти к русским захватчикам.

«Дайте бабушкины реквизиты, чтобы поддержать копейкой»,

«Слезы и ненависть»,

«Ужас!», «Очень больно»,

«А таких людей сотни тысяч, к сожалению… Россияне заплатят за каждое горе, кровь, страдания. За все»,

"Невозможно… как ей можно помочь? Есть реквизиты?".

Напомним, новые кадры из горящего Бахмута шокировали мир.

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Также сообщалось о последствиях новой массированной атаки дронов.

Кроме того, Politeka.net писала, что авиация ВСУ нанесла мощный удар по врагу, уничтожен не только личный состав.