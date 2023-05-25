На «МастерШеф. Профессионалы» произошел инцидент, очень возмутивший тех, кто стал его очевидцами.

В новом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» во время конкурса участники шоу посетили импровизированный рынок продуктов от украинских фермеров.

Участникам «МастерШеф Профессионалы» нужно было приготовить свои блюда по иностранным рецептам, но из украинских продуктов.

Возмущение у зрителей вызвало поведение одного из фермеров.

Обсуждая инцидент, зрители «МастерШеф. Профессионалы» отмечают, что он, возможно, непорядочный человек или просто недолюбливает с женщин с яркой внешностью.

«Все молодцы, а тот «мучник» – г__нянный человек. За кого он себя считает, чтобы так с людьми обращаться?! Что он приготовил в своей жизни, интересно?»,

«Обожаю вот этих вот «хозяев жизни», которые самоутверждаются за счет подневольных людей, которые защитить себя не могут из-за обстоятельств. А этот конкретный по ходу еще и красивых девушек ненавидит»,

«В конкурсе с фермерами очень наглядно показано, как несколько слов могут уничтожить, раздавить человека, обесценить все, чем он жил до сих пор. Если бы не "хлеб с маслом", возможно, Настя и не оставила бы шоу»,

«Мучной фермер, в своей жизни не ел макарун, как он может оценить? Обидел красивую девушку Настю»,

«Он уже натянул отвращение на рожу, как ему только поставили равиоли… Такой человек» .

«У меня только вопрос к Владимиру Ярославскому – те макарон действительно были настолько плохи, что вы не защитили профессионализм повара перед _мошником, который считает себя экспертом кулинарии? Простите, то оно обычно оно тот фермер, то не он собственноручно все делает, то "хозяин мира" с баблом, не больше.... никакого уважения, работают там сто процентов другие люди. И встать на сторону этого? Потому что у него есть бабло и перспективы сотрудничества?...»

Другие же предположили, что дело действительно не в фермере, а в блюде.

«Не умеет тот фермер как судьи красивые подбирать слова, чтобы не обидеть участника, сказал свое мнение, например, красных он похвалил, потому что ему действительно понравилось их блюдо. Почему мнение одного человека так повлияло на Настю, проблема это не в фермере...».

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