Ектора Хіменеса-Браво звинувачують у тому, що він надто грубий з учасниками «МастерШеф. Професіонали-4», пише Politeka.net.

Глядачам не сподобалось, який тон Хіменес-Браво обрав для критики голубців синьої команди.

«А чому ви віришили додати сюди томатну ікру? Це якесь нове тлумачення і без того не зовсім класичної страви? Щось мені здається, що ваші голубці не як не тягнуть на класику», - розкритикував Хіменес-Браво страву професіоналів.

Під час пояснень одного з учасників, Ектор навіть перейшов на підвищений тон: «Артеме, ви мене заплутуєте! То вони класичні чи ні? Визначіться вже!».

Але Ектор Хіменес-Браво не зупинявся: «А що це за чіпси?». Це виявилася смажена капуста.

«Вони пригоріла і дуже гірчить. Чіпси тут абсолютно зайві. До того ж, невдалі», - констатував Ектор Хіменес-Браво.

Однак суддя «МастерШеф. Професіонали» визнав, що йому подобається смак м’яса.

«Дуже ніжний фарш, ви абсолютно вгадали зі спеціями. Але завдання було зробити класичну страву. Ви не виконали головну умову. Мало того, що ви взяли не класичну страву, та ще й перемудрували з нею. І припустилися помилок».

Такий вердикт Ектора Хіменеса-Браво не сподобався деяким глядачам «МастерШеф. Професіонали-4».

«Мене Ектор почав дратувати. Любитель щурів. Критикує найкращу Українську кухню»,

«Ектор трошки переплутав тон, так розмовляти з українськими кухарями, аргументовану критику від нього вже давно не чула - тільки пафосні закидони, по-типу мені не подобається»,

«Екторе, покажіть мастер клас а не бурчіть»,

«Суддів на мило!», - коментують глядачі»МастерШеф. Професіонали-4».

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Також повідомлялось, що суддя «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво нагримав на учасника через вареники.

Крім того, Politeka.net писала, де учасники «МастерШеф. Професіонали-4» ховались під час ракетних обстрілів і як творці проєкту вирішували проблему з вимкненням електроенергії.