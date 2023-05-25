Рэпер Yarmak, настоящее имя которого Александр Ярмак, с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину. После того, как артист узнал о желании Светланы Лободы провести концерт якобы с целью сбора средств для отделения в Охмадете, он предложил сам собрать средства без помощи артистов, долго поддерживавших страну оккупантов.

Певица Даша Астафьева также решила высказаться о происходящем:

«Хочу поднять тему, которая сегодня сверхважна. Это не про хейт или соревнование, к которым привыкли артисты. Это про будущее каждого из нас. Про честь и справедливость, которой к сожалению не хватает. Я очень благодарна людям, которые стали на сторону света» - поделилась Астафьева.

Также она высказалась в сторону Лободы и подобных ей артистов: «Все года боролись за будущее нашей страны. Без них получим победу и без них построим наше государство».

Поскольку сам Ярмак находится на передовой и дать концерт не может, он обратился к украинцам, чтобы поддержать инициативу. Ярмак призвал всех присоединиться к сбору средств для развития современного государства, исключая "продуманные манипуляции и реабилитацию предателей в украинском обществе".

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