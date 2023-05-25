Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая показала своего возлюбленного. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. Стоит отметить, что это первая фотография Дарьи с парнем, который ее забрал еще в начала большой войны в Германию.
"С днём рождения мой возлюбленный", - написала звезда "Папика" Дарья Петрожицкая в публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии звезде "Папика" Дарье Петрожицкой:
"Поздравляю, всего лучшего",
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"C Днем рождения!! пусть буду счастливым!",
"Поздравляю с именинником! Счастье, здоровье, исполнение мечтаний, добра, мира",
"Вау, с праздником Вас поздравляю!!!! Мир и процветании)",
"Вы очаровательны, поздравляю от всего сердца с днем рождения",
"Поздравляю и желаю всего наилучшего",
"Прекрасные".
Стоит отметить, звезда "Папика" Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения актриса практически сразу уехала в Германию и призналась, что там ее содержит молодой человек, которого до этого скрывала от публики.
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