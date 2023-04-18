Дарья Петрожицкая поделилась кадрами после театра и показала, как ей приходится проводить вечер и ночь. Звезда опубликовала новые сторис в своем блоге.

"Знаете, что на самом деле та сцена, которая была без меня, она была вот такой (очень маленькой, показала на пальцах - прим. ред.) И теперь я сижу дома и пью чай, пытаюсь заставить себя пойти умыться... Ну и нужно на завтра почитать немножко страниц (увесистая пачка страниц с текстом А4, - прим. ред.) Я люблю свою работу. Спасибо Вооруженным силам Украины и всем нашим защитникам за то, что имею такую прекрасную возможность вот так вот уставать. Ибо кайфую от этой усталости. Берегите себя, мирной нам ночи, еще так не выспалась этой ночью, потому что мне наснилась воздушная тревога. Я проснулась и подумала, что это это воздушная тревога. И такая, ладно, спим дальше. Просто дуреем", - поделилась эмоциями Дарья в сторис Инстаграм.

"А еще хочу поделиться своим удовольствием, что мой тикток снова стал разнообразным, а не субботним", - рассказала радость на еще одном сторис Петрожицкая и предложила фанатам ответить, как у них обстоят дела с этим.

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