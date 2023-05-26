Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", а недавно стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк взбудоражила украинцев соблазнительными фото и сделала неоднозначный намек.

Как видно, на новых фотографиях Леся Никитюк запечатлена в интересной локации с мягким тусклым светом. Перед камерой она появилась в соблазнительной черной кофточке на шнурке, под которой нет белья. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и декольте звезды. Волосы Леся Никитюк распустила, а на ее лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Леся Никитюк кокетливо написала: "Когда узнала, что OnlyFans заплатил в бюджет Украины 620 тысяч долларов". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"А красивая какая".

"Леся, ты краш".

"Красавица".

"Черный вам идет, загадочная Леся!".

"Очень хорошая".

"Вау, невероятная".

"Я просто в шоке от этой красавицы".

"Ого, какая Леся красавица, впрочем, как всегда".

"Воу-воу, полегче".

"Вы очень красивы".

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