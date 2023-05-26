Одна из российских ракет, выпущенных оккупантами по Украине, попала в плотину.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, возникла большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов.

«Есть попадание ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области…», – сообщили в Генштабе.

В свою очередь руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко ночью сообщал, что с улицы Набережной в Галицыновке эвакуированы 26 человек, в том числе 8 детей.

«По состоянию на 23:30 в поселке подтоплены 6 домовладений, подтопления критической инфраструктуры не обнаружено», - сообщал Кириленко, добавляя, что спасательные и оперативные службы находятся на месте.

Оккупанты нанесли ракетный удар, в результате которого была повреждена дамба Карловского водохранилища, 25 мая около 17:20.

В результате начался неконтролируемый сброс воды в реку Волча в направлении Галицыновки.

В реке поднялся уровень воды и появилась угроза подтоплений частных домов в шести населенных пунктах Покровского района, в которых проживает 981 человек.

Срочно был создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

"В настоящее время ситуация полностью контролируема", - заверил Кириленко.

Напомним, минувшей ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар.

Позже выяснилось, что били не только ракетами.

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