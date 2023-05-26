Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины, смертельное ДТП произошло на автодороге Киев-Знаменка.
Столкнулись легковушки Mazda и Honda.
В результате этого страшного удара авто разорвало на куски, а двое 38-летних водителей погибли.
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Кроме того, в киевском паблике Dtp.kiev.ua появилась информация об еще одном страшном ДТП, которое унесло жизнь отца двоих детей.
«Ночью в Киеве убили военнослужащего, отец двоих детей», – говорится в сообщении.
Согласно неофициальным данным, судья, находясь за рулем lexus, не справился с управлением и сбил парня. Смерть наступила мгновенно.
Трагедия произошла на заезде в Киев со стороны Житомира. У погибшего военнослужащего осталось двое детей.
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Кроме того, Politeka.net писала о мощном взрыве под Киевом.