Жертвами стали три человека, среди которых отец двоих детей.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины, смертельное ДТП произошло на автодороге Киев-Знаменка.

Столкнулись легковушки Mazda и Honda.

В результате этого страшного удара авто разорвало на куски, а двое 38-летних водителей погибли.

Кроме того, в киевском паблике Dtp.kiev.ua появилась информация об еще одном страшном ДТП, которое унесло жизнь отца двоих детей.

«Ночью в Киеве убили военнослужащего, отец двоих детей», – говорится в сообщении.

Согласно неофициальным данным, судья, находясь за рулем lexus, не справился с управлением и сбил парня. Смерть наступила мгновенно.

Трагедия произошла на заезде в Киев со стороны Житомира. У погибшего военнослужащего осталось двое детей.

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