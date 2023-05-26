Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, виникла велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.
«Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області…», - повідомили в Генштабі.
У свою чергу керівник Донецької ОВА Павло Кириленко вночі повідомляв, що з вулиці Набережної у Галицинівці евакуйовано 26 осіб, у тому числі 8 дітей.
«Станом на 23:30 у селищі підтоплено 6 домоволодінь, підтоплень критичної інфраструктури не виявлено», - повідомляв Кириленко, додаючи, що рятувальні та оперативні служби знаходяться на місці.
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Окупанти нанесли ракетний удар, внаслідок якого була пошкоджена дамба Карлівського водосховища, 25 травня близько 17:20.
Внаслідок цього почалося неконтрольоване скидання води в річку Вовча у напрямку Галицинівки.
В річці піднявся рівень води та з’явилася загроза підтоплень приватних будинків у шести населених пунктах Покровського району, в яких загалом проживає 981 людина.
Терміново було створено оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.
«На даний час ситуація повністю контрольована», - запевнив Кириленко.
Нагадаємо, минулої ночі окупанти завдали чергового ракетного удару.
Пізніше з’ясувалось, що били не тільки ракетами.
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Також повідомлялося, що Пригожин заметушився - що задумав ватажок "вагнерівців" після Бахмута.
Крім того, Politeka.net писала про потужний вибух під Києвом.