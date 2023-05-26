Как пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, минувшей ночью враг нанес удары с помощью БПЛА "Шахед" по городу Мерефа Харьковского района и Изюм.
В Мерефе в результате атаки повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой. Тоже произошли пожары.
К счастью, в результате этих ударов «Шахедами» никто не пострадал.
На опубликованных кадрах видно, что огонь все еще пытаются потушить.
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Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
В Волчанске Чугуевского района повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки.
Еще четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки повреждены после обстрела села Малая Волча Чугуевского района.
В селе Циркуны Харьковского района тоже поврежден частный жилой дом. Под огнем был и многострадальный Купянск - в городе повреждены дом и гараж.
Также украинцы становятся жертвами взрывных устройств. Так, в селе Протопоповка Балаклейской общины Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвались двое мужчин.
«39-летний мужчина, перевозивший подозрительный предмет в коляске мотоцикла, погиб на месте. Находившийся рядом 45-летний мужчина получил ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести», - рассказал Синегубов о трагедии.
Добавим, что сегодня ночью враг также совершил массированную атаку на Днепропетровщину.
В результате обстрела в Днепре в одном из частных домовладений возник пожар.
Вспыхнули пожары и на двух частных предприятиях города.
«Повреждена автозаправочная станция, на которой пострадал работник. Серьезные разрушения получили одно из транспортных предприятий», - сообщили в ГСЧС Украины.
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Позже выяснились подробности ночного удара.
Также сообщалось, что российские захватчики ударили по жилой многоэтажке - окна вылетели вместе с рамами.