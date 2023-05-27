В этот раз на своей странице в Instagram Макс Барских, который уже дал концерты в разных городах Польши и Казахстана, решил поделиться с украинцами важным инсайтом.

"Последние полтора года, каждый раз делая шаг на сцену, я спрашиваю себя, для чего я здесь… В первые месяцы войны не было ответа, который бы устраивал меня. Но сейчас я четко осознаю, о чем мое каждое выступление", — заявил Макс Барских.

Певец подчеркнул, что именно такие выступления, как в Польше и Казахстане, подпитывают его и придают уверенность.

"Мы, артисты Украины, должны делать все, чтобы Украина звучала во всех уголках мира, чтобы история нашего сопротивления, наших людей вдохновляла другие страны. Это не о состоянии жертвы, а именно об уверенности в победе и гордости за то, кем мы являемся" , – убежден Макс Барских.

Свой пост Макс Барских сопроводил мощной видеонарезкой с концертов и исполнением песни "Чекай мене".

"Это момент, когда Алматы, Астана, Варшава, Вроцлав, Краков с уважением поднимают сине-желтую символику! Это о единстве людей. Меня очень радует, когда искренние казахи подпевают мои новые песни на украинском, понимая сердцем о чем они ❤️ Казахстан, я благодарю за гостеприимство и возможность помогать нашим воинам, ведь каждый зритель вносит свой вклад", — добавил Макс Барских.

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Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.