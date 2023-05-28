Украинская телеведущая Екатерина Осадчая вместе со своим супругом Юрием Горбуновым поделилась редкими кадрами. Знаменитый ведущий Юрий Горбунов также представил кадры из счастливого отдыха в Киеве по случаю праздника, посвященному столице.

«Как тебя не любить, Киев мой!! Какая правда в этих словах!! Ты не оставляешь равнодушным никого!!и никакой враг, никогда тебя не завоюешь!!

Ты мой город уже больше 30 лет! Здесь родилась моя жена!! Здесь родились мои сыновья!! Люблю тебя, Киев!! С Днем рождения, наша Столица!!» - написал Горбунов под кадрами.

В сети принялись делиться поздравлениями под постом Горбунова:

«С Днем Киева! Процветание и скорейшая Победа!; С Днем рождения, столица свободного народа!; Искренние поздравления с Днем Киева; Очень рада видеть Киев каждый раз».

Также Осадчая показала милое фото с годовалым Даней и 6-летним Иваном, которых родила от ведущего Юрия Горбунова.

Первый снимок был сделан со средним сынов Иваном. Катя Осадчая вместе с мальчиком находилась в кровати. Пока малыш спал, телеведущая сидела рядом и охраняла от кошмаров сны мальчика.

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