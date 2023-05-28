Украинская телеведущая Екатерина Осадчая вместе со своим супругом Юрием Горбуновым поделилась редкими кадрами. Знаменитый ведущий Юрий Горбунов также представил кадры из счастливого отдыха в Киеве по случаю праздника, посвященному столице.
«Как тебя не любить, Киев мой!! Какая правда в этих словах!! Ты не оставляешь равнодушным никого!!и никакой враг, никогда тебя не завоюешь!!
Ты мой город уже больше 30 лет! Здесь родилась моя жена!! Здесь родились мои сыновья!! Люблю тебя, Киев!! С Днем рождения, наша Столица!!» - написал Горбунов под кадрами.
В сети принялись делиться поздравлениями под постом Горбунова:
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Дошло до судебных разбирательств: Джамала объявила о сложном разрыве с близким мужчиной
"Не надо было верить Си Цзиньпину": Украина попала в политическую ловушку Китая, что известно
Стихия разбушевалась в Украине, город засыпало градом: "Берегите себя!"
Есть жертвы и пострадавшие: оккупанты попали в жилые дома, спортзал и ясли, жуткие кадры
«С Днем Киева! Процветание и скорейшая Победа!; С Днем рождения, столица свободного народа!; Искренние поздравления с Днем Киева; Очень рада видеть Киев каждый раз».
Также Осадчая показала милое фото с годовалым Даней и 6-летним Иваном, которых родила от ведущего Юрия Горбунова.
Первый снимок был сделан со средним сынов Иваном. Катя Осадчая вместе с мальчиком находилась в кровати. Пока малыш спал, телеведущая сидела рядом и охраняла от кошмаров сны мальчика.
Последние новости Украины:
Победительница "Голоса страны" показала, где спасается от обстрелов.
Также сообщалось о горе в семье телеведущей Аллы Мазур.
Кроме того, Politeka.net писала, что Могилевская показала человека, которого называет вторым отцом.