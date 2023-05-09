Зірка «Голосу країни-12» Марія Квітка, як і мільйони інших українців, намагається сховатися під час повітряних тривог.

Марія Квітка, яка перемогла у «Голосі країни-12», записала коротке відео, на якому розповіла і показала, як ховається від обстрілів.

«Щось давно я не вибігала в ковдрі в коридор. Було б смішно, якби не було так сумно», - зазначила переможниця «Голосу країни-12», демонструючи себе на кадріх дійсно в ковдрі і в під’їзді багатоповерхового житлового будинку.

Згодом Марія Квітка опублікувала оде з фото з наслідками страшної атаки на Київ. Нагадаємо, вніч на 7 травня російські варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе.

Запустили майже 60 «шахедів», 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО.

Уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальні об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі.

На щастя, обійшлося без жертв, але були поранені п’ятеро людей у двох районах міста.

Також нагадаємо, що переможниця "Голосу країни-12" Марія Квітка випустила нову пісню, яка сподобалася багатьом.

Квітка захопила українців сильним вокалом і піснею, яка, як зізнаються слухачі, доводить їх до сліз.

Додамо, що деякі з українців раніше висловлювали обурення щодо перемоги Квітки у "Голосі країни".

Також Politeka.net писала, що кастинг на "Голос країни-13" у розпалі.

Творці шоу навіть повідомили про деякі важливі зміни у правилах.

Крім того, вони дали відповідь, хто може стати тренерами в "Голосі країни-13" після Потапа і Олі Полякової.