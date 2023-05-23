Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні та багато гастролює з концертами та виставами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Наталія Могилевська зворушила українців кадрами із мирного Києва на День Незалежності ще до початку війни.

У ролику можна побачити, що Наталія Могилевська виступає перед глядачами на концерті до Дня Незалежності 2021 року. У своєму виступі артистка звернулася до присутнього серед гостей Юрія Рибчинського, який є одним із засновників сучасної української естрадної пісні. Наталія Могилевська назвала Юрія Євгеновича своїм другим батьком. Схоже, це відео артистка присвятила до дня народження маестро.

У підписі до публікації Наталія Могилевська написала: "Я щаслива жити в один час з таким Генієм! Також щаслива ще й тому, що довгі роки можу називати Вас не тільки своїм Вчителем, але і другим Батьком. Мало хто знає, що перед смертю мій тато сказав: "Юро, не залиш Наташу". Я хочу Вам подякувати, адже все моє життя Ви завжди поруч. У моєму серці Ви назавжди! Так само, як Ваші неймовірні пісні в серцях українців!".

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