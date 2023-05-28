Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая показала себя и обратилась к украинцам после обстрела.

Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая после ракетного обстрела обратилась к украинцам. Знаменитость поделилась также новым фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"С днем рождения, мой Киев! Вот действительно «как тебя не любить..». Я влюблена с первого приезда/взгляда. Безграничная благодарность ПВО за защиту. А много ли у меня вас из Киева? Может, из другого города, но сейчас в Киеве. Напишите", - написала звезда "Папика" Дарья Петрожицкая.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии звезде "Папика" Дарье Петрожицкой:

"Сейчас в Киеве, но временно, потому что харьковчанка",

"Мы сейчас с семьей в Киеве пока живем, но живем в Харькове",

"Дашуля тебе так хорошо в этом наряде. Стильно по-украински. Сумская обл. Около этих тварей, чтобы им руки отсыхали как мозги их уже отсохшие давно",

"Винницкая область, слова метко подобраны",

"Я из Ровенской области Сарненский Район я жила там раньше...но мы еще до войны переехали в Одесскую обл. Белгород-Днестровский село Шабо р-н 4 года уже живем",

"Какая красавица, поздравляю киевлян с Днем города, в моей любимой Александрии, сегодня также День рождения".

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