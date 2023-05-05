Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая работает на телеканале "ДОМ", а несколько месяцев назад обосновала именной благотворительный фонд, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась милыми фото подружками-актрисами.

Как видно, на новых снимках Лилия запечатлена в компании известных актрис – Ксении Вертинской и Дарьи Петрожицкой. Похоже, девушки вышли на прогулку в перерывах между спектаклями. К слову, Лилия среди них отличается своим нарядом – на ней модный насыщенно-коричневый костюм спортивного стиля. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице красивый макияж и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Как вам такое актерское трио? #трикрасавицы. Узнали?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Наши девушки самые красивые".

"Ксения Вертинская, Лилия Ребрик, Дарья Петрожицкая! Хорошие украиночки! Всех узнала".

"Да! Суперовые! Где вас вместе можно увидеть – кино или театр?".

"Красотки".

"Какие вы классные".

"Не узнала".

"Лиля самая красивая и красивая!".

"От ваших улыбок стало на душе веселее".

"Красотки".

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