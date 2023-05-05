Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая работает на телеканале "ДОМ", а несколько месяцев назад обосновала именной благотворительный фонд, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась милыми фото подружками-актрисами.
Как видно, на новых снимках Лилия запечатлена в компании известных актрис – Ксении Вертинской и Дарьи Петрожицкой. Похоже, девушки вышли на прогулку в перерывах между спектаклями. К слову, Лилия среди них отличается своим нарядом – на ней модный насыщенно-коричневый костюм спортивного стиля. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице красивый макияж и сияющая улыбка.
В подписи к публикации Ребрик написала: "Как вам такое актерское трио? #трикрасавицы. Узнали?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Разорвало на две части: в центре Днепра разыгралась трагедия
Оккупанты атаковали Киев: в столице раздались взрывы и вспыхнул пожар, первые детали и кадры
Удар по поезду с людьми, пламя охватило целый вагон: "От бессилия бьют"
Украинцев умоляют не игнорировать тревоги, Кремль готовит новую пакость: опаснее, чем дроны
"Наши девушки самые красивые".
"Ксения Вертинская, Лилия Ребрик, Дарья Петрожицкая! Хорошие украиночки! Всех узнала".
"Да! Суперовые! Где вас вместе можно увидеть – кино или театр?".
"Красотки".
"Какие вы классные".
"Не узнала".
"Лиля самая красивая и красивая!".
"От ваших улыбок стало на душе веселее".
"Красотки".
Напомним, "Так я готовилась к туру": Приходько с подругой и шампанским удивила кадрами из Буковеля.
Как сообщала Politeka, "Процветает вопреки": Ребрик приехала на гастроли и показала, как оживает изуродованный войной город.
Также Politeka писала, что "Я еще только учусь, но…": Тарабарова с доченькой на руках поделилась полезными лайфхаками для молодых мам.