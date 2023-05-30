Телеведущая Маша Ефросинина поделилась кадром с мужем, с которым разговаривала по связи. Звезда также в своем Инстаграм рассказала о переживаниях, которые ее беспокоят.

"А, может, правда и не в миллионах людей, которые едят мороженое и валяются на киевской траве... А в моей психике, ибо несколько суток бешеной эйфории празднования и поздравлений глушили мою грусть за этим мужчиной. А сегодня, еще й после такой ужасной ночи, меня накрыло. Обычно я могла пожаловаться ему на все. Но теперь и это никак, ибо он просит держаться и верить, что впереди лучшее будущее", - написала Ефросинина. Также звезда показала ответ от благодарного фаната.

"На днях видела вашего мужа в нашем городе. От него веет надежностью и уверенностью. Он у вас сильный. Прямо гордость распирает за таких мужчин. Маша - вы жена настоящего героя современности. Благодаря таким как он мы скоро победим и семьи снов объединятся", - написал в ответ фанат, реагируя на мужа Маши Ефросининой Тимура Хромаева.

"Спасибо очень. Я тоже им горжусь и верю, что у нас будет хорошо, ибо он за 20 лет ни разу не соврал мне", - рассказала в ответ украинская телеведущая.

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