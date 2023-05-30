Телеведущая Маша Ефросинина поделилась кадром с мужем, с которым разговаривала по связи. Звезда также в своем Инстаграм рассказала о переживаниях, которые ее беспокоят.
"А, может, правда и не в миллионах людей, которые едят мороженое и валяются на киевской траве... А в моей психике, ибо несколько суток бешеной эйфории празднования и поздравлений глушили мою грусть за этим мужчиной. А сегодня, еще й после такой ужасной ночи, меня накрыло. Обычно я могла пожаловаться ему на все. Но теперь и это никак, ибо он просит держаться и верить, что впереди лучшее будущее", - написала Ефросинина. Также звезда показала ответ от благодарного фаната.
"На днях видела вашего мужа в нашем городе. От него веет надежностью и уверенностью. Он у вас сильный. Прямо гордость распирает за таких мужчин. Маша - вы жена настоящего героя современности. Благодаря таким как он мы скоро победим и семьи снов объединятся", - написал в ответ фанат, реагируя на мужа Маши Ефросининой Тимура Хромаева.
"Спасибо очень. Я тоже им горжусь и верю, что у нас будет хорошо, ибо он за 20 лет ни разу не соврал мне", - рассказала в ответ украинская телеведущая.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Убитых вывозили всю ночь: ВСУ взорвали огромное логово оккупантов
Страшные взрывы в Киеве, россия атаковала дронами и ракетами одновременно: полная информация о последствиях
Тариф на электроэнергию: как могут измениться суммы в платежках с 1 июня
Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня для всех знаков Зодиака: кому нужно быть решительнее
Последние новости Украины:
Напомним, Ефросинина устроила раздетые пляски на камеру, разочаровав украинцев
Также Politeka писала, что Полякова неожиданно обратилась к Ефросининой, удивив кадрами
А еще Politeka сообщала, что Ефросинина неожиданно высказалась, что думает о Пивоварове