Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, почему осталась одна в важный для нее день.

Известная ведущая Маша Ефросинина сегодня празднует свой день рождения, поэтому решила обратиться к украинцам.

Ефросинина заявила, что в свой день рождения не будет просить о сборе средств, поскольку все это время украинцы откликались на ее просьбы и весь год поддерживали.

«Я буду благодарить судьбы, как бы странно это ни звучало в такие страшные времена… Спасибо в первую очередь за людей, которыми наполнилась моя жизнь за последние двенадцать месяцев.

Именно люди-мои друзья, близкие, команда, подписчики, незнакомые, прохожие на улицах разных городов не дали ярости и ненависти, которые поселились во мне, отравиться этим» - поделилась Ефросинина.

Она вспомнила прошлое и сравнила также его с настоящим:

«И вот сегодня я сижу одна в пустой квартире, где родились и выросли мои дети, где каждый день мой муж готовил мне завтрак.. Я не могу с ним сбежать на несколько дней в Европу в этот день, как мы обычно делали… Но я счастлива! Потому что у меня просто море любви от людей!» - добавила Ефросинина.

Леся Никитюк, Юлия Санина, Алан Бадоев и другие звездные коллеги вместе с украинцами поддержали Ефросинину.

Последние новости Украины:

Напомним, Ефросинина похвалилась украинской красотой, но удивила выбором наряда.

Как сообщала Politeka, Ефросинина и Полякова заговорили о своих понтах и "яростном" обломе.

Также Politeka писала, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.