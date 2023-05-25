Известная ведущая Маша Ефросинина сегодня празднует свой день рождения, поэтому решила обратиться к украинцам.
Ефросинина заявила, что в свой день рождения не будет просить о сборе средств, поскольку все это время украинцы откликались на ее просьбы и весь год поддерживали.
«Я буду благодарить судьбы, как бы странно это ни звучало в такие страшные времена… Спасибо в первую очередь за людей, которыми наполнилась моя жизнь за последние двенадцать месяцев.
Именно люди-мои друзья, близкие, команда, подписчики, незнакомые, прохожие на улицах разных городов не дали ярости и ненависти, которые поселились во мне, отравиться этим» - поделилась Ефросинина.
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Она вспомнила прошлое и сравнила также его с настоящим:
«И вот сегодня я сижу одна в пустой квартире, где родились и выросли мои дети, где каждый день мой муж готовил мне завтрак.. Я не могу с ним сбежать на несколько дней в Европу в этот день, как мы обычно делали… Но я счастлива! Потому что у меня просто море любви от людей!» - добавила Ефросинина.
Леся Никитюк, Юлия Санина, Алан Бадоев и другие звездные коллеги вместе с украинцами поддержали Ефросинину.
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