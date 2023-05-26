Известная ведущая Маша Ефросинина после празднования дня рождения поделилась подборкой разных кадров, но столкнулась с критикой.

На своей странице в Instagram Ефросинина поделилась с поклонниками, как она провела этот особенный день. Маша опубликовала видео, где показала свой праздничный вечер.

Начальные кадры показывают Машу без макияжа, в пижаме, с полотенцем на голове. Постепенно видео становится более озорным, и именинница решает продемонстрировать свою танцевальную страсть, сняв верхнюю одежду и ненадолго засветив формы перед камерой.

Этот пост вызвал разнообразные реакции среди пользователей социальных сетей, и их мнения по поводу такого поведения Маши Ефросининой разделились.

«Война вроде в стране, неожиданно от вас; Вам 20?; Такое впечатление что уже нечего показать то раздевайтесь до гола будет супер; Наверное, вы не ощутили весь страх войны...я спокойно спать не могу...

Я удивлена, считаю что это было лишним, прекрасно выглядит но зачем всем показывать лишнее; Да они на словах патриоты, а на деле…; А Полякова на Машку как влияет 🤣 с матушки в распустницы».

Ефросинина заявила, что в свой день рождения не будет просить о сборе средств, поскольку все это время украинцы откликались на ее просьбы и весь год поддерживали.

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Напомним, Ефросинина похвалилась украинской красотой, но удивила выбором наряда.

Как сообщала Politeka, Ефросинина и Полякова заговорили о своих понтах и "яростном" обломе.

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