Известная ведущая Маша Ефросинина после празднования дня рождения поделилась подборкой разных кадров, но столкнулась с критикой.
На своей странице в Instagram Ефросинина поделилась с поклонниками, как она провела этот особенный день. Маша опубликовала видео, где показала свой праздничный вечер.
Начальные кадры показывают Машу без макияжа, в пижаме, с полотенцем на голове. Постепенно видео становится более озорным, и именинница решает продемонстрировать свою танцевальную страсть, сняв верхнюю одежду и ненадолго засветив формы перед камерой.
Этот пост вызвал разнообразные реакции среди пользователей социальных сетей, и их мнения по поводу такого поведения Маши Ефросининой разделились.
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Я удивлена, считаю что это было лишним, прекрасно выглядит но зачем всем показывать лишнее; Да они на словах патриоты, а на деле…; А Полякова на Машку как влияет 🤣 с матушки в распустницы».
Ефросинина заявила, что в свой день рождения не будет просить о сборе средств, поскольку все это время украинцы откликались на ее просьбы и весь год поддерживали.
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