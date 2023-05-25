Известная ведущая Маша Ефросинина решила попробовать свои силы в роли певицы, в свой день рождения она символично представила первую работу вместе с Артемом Пивоваровым. Ефросинина призналась, что готова потерять сознание от такого волнующего момента.

«У меня нет сейчас слов. Как только состоялась премьера моего первого в жизни музыкального дуэта, композиции, клипа… Кажется, я сейчас потеряю сознание!

Но это факт! В 44 года можно почувствовать совершенно новые для себя эмоции и получить совершенно новый опыт. Артём предложил дуэт почти год назад. Я колебалась, потому что очень стесняюсь, что не пою. И вот посмотрите, что сделал этот артист – он вынул мою душу, разбудил ее, заставил петь чувствами.

Он сразу предложил именно это стихотворение: Михаила Семенко «Люблю»… Ибо любовь сегодня имеет привкус ненасытности» - рассказала Ефросинина.

«Все записывают песня с Пивоваровым, потому что его треки залетают);Сказать что я в шоке, ничего не сказать)) Но как классно получилось; Артем большое тебе спасибо, что именно ты возрождаешь украинскую культуру» - высказались также в сети.

В видео «Люблю» раскрываются личные истории Артема Пивоварова и Маши Ефросининой. Главные герои погружаются в воспоминания о детстве.

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