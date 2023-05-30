Так, зрителей «МастерШеф. Профессионалы» возмутил вылет из шоу Виктора Волошина из Калуша, пишет Politeka.net.

По мнению зрителей, кухню «МастерШеф. Профессионалы – 4» должен был покинуть другой участник.

Также, комментируя очередной выпуск кулинарного шоу, зрители предположили, что у судьи Эктора есть фаворит:

«Антон не приготовил ни одного блюда на конкурсе, устроил истерику, разбил дверь, а у Калуша немного тесто сыроватое… Кто ушел? Верно! Не Антон. Ибо как Эктору выгнать любимчика?!»,

«Не справедливо! Антон должен был ехать домой. Можно не готовить и проходить дальше. Зачем тогда вообще готовить? Не готовишь и остаешься на проекте!»,

«Жаль Калуша, но он как человек классный. Единственный поблагодарил ВСУ и почтил минутой молчания»,

«Очень жаль Виктора, он искренний Человек, хороший и достойный. Да, он недоделал немножко те галушки, да ошибка, но нужно было и Антона выгонять безвозвратно! Это не детский сад! Завтра он кипятком кого-то ошпарит и что?! Также очень жаль смотреть, как гнобят Алексея, это слишком мне кажется. Неприятное поведение судей... и эти мамы...,только одна воспитанная, а другие...нет слов» .

Также зрители выражают недовольство из-за поведения Эктора:

«Не нравится в последнее время то, как Эктор себя ведет – позволяет себе унижать участника. Нет никакого отношения личной жизни Алексея к презентации блюда со словом типа. Поведение Эктора переходит все границы: выбрал себе любимцев и прощает им их промахи, а кое-кому из других участников предвзятое отношение» .

Виктор Волошин из Калуша свое первое блюдо приготовил в пять лет – это был борщ.

За полгода до войны вместе с женой переехал в ее родной город Херсон. В оккупации пробыл 60 дней. На одном из блокпостов, когда они пытались выехать из города, россияне едва не расстреляли его за калушскую прописку.

«В первые три дня войны я отправился в муниципальную стражу. Помогал городу, горожанам. Тогда у нас было еще много продуктов, так что я их сортировал… Также помню, как мне привезли 10 000 кур, их нужно было чистить. Что-то нужно было с ними делать, чтобы раздавать людям», — вспоминал Волошин.

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