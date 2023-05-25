На «МастерШеф. Професіонали» стався інцидент, який дуже обурив тих, хто став його очевидцями.

У новому випуску «МастерШеф. Професіонали» під час конкрсу учасники шоу завітали до імпровізованого базару продуктів від українських фермерів.

Учасникам «МастерШеф Професіонали» потрібно було приготувати свої страви за іноземними рецептами, але з українських продуктів.

Обурення в глядачів викликала поведінка одного з фермерів.

Обговорюючи інцидент, глядачі «МастерШеф. Професіонали» зазначають, що він, можливо, або непорядна людина або просто недолюблює із яскравою зовнішністю жінок.

«Всі молодці, а той «борошнянщик» - г__няна людинка. За кого він себе має, щоб так з людьми поводитись?! Що він зготував у своєму житті, цікаво?»,

«Обожнюю ось цих ось "господарів життя", які самостверджуються за рахунок підневільних людей, які захистити себе не можуть через обставини. А цей конкретний по ходу ще й гарних дівчат ненавидить»,

«У конкурсі з фермерами дуже наглядно показано, як декілька слів можуть знищити, розчавити людину, знецінити все, чим вона жила до цього часу. Якби не "хліб з маслом", можливо Настя і не залишила би шоу»,

«Мучний фермер, у своєму житті не їв макаруни, як він може оцінити? Образив гарну дівчину Настю»,

«Він вже натягнув огиду на пику, як йому тільки поставили равіолі… То така людина».

«В мене лише питання до Володимира Ярославського - ті макарон дійсно були настількі погані, що ви не захистили професіоналізм кухаря перед _мошником, який вважає себе експертом кулінаріі? Пробачте, то воно звичайне воно той фермер, то не він власноруч все робить, то "хозяїн світу" з баблом, не більше....аж ніякої поваги, працюють тамсто відсотків інші люди. І стати на сторону цього? Бо в нього є бабло та перспективи співпраці?...»

Інші ж припустили, що справа, насправді не у фермері, а у страві.

«Не вміє той фермер як судді красиві добирати слова, щоб не образити учасника, сказав свою думку, наприклад, червоних він похвалив, бо йому дійсно сподобалося їх страва. Чому думка однієї людини так вплинула на Настю, проблема то не в фермері....».

Додамо, раніше стало відомо, хто ще залишив "МастерШеф. Професіонали".

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