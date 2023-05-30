Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася кадром із чоловіком, з яким розмовляла у зв'язку. Зірка також у своєму Інстаграм розповіла про переживання, які її турбують.

"А, може, правда і не в мільйонах людей, які їдять морозиво і валяються на київській траві... А в моїй психіці, бо кілька діб скаженої ейфорії святкування та привітань глушили мій смуток за цим чоловіком. А сьогодні, ще й після такої". Жахливої ​​ночі, мене накрило. Зазвичай я могла поскаржитися йому на все. Але тепер і це ніяк, бо він просить триматися і вірити, що попереду краще майбутнє", - написала Єфросиніна. Також зірка показала відповідь від вдячного фаната.

"Днями бачила вашого чоловіка в нашому місті. Від нього віє надійністю та впевненістю. Він у вас сильний. Прямо гордість розпирає за таких чоловіків. Маша - ви дружина справжнього героя сучасності. Завдяки таким як він ми скоро переможемо і сім'ї снів об'єднаються", - написав у відповідь фанат, реагуючи на чоловіка Маші Єфросініної Тимура Хромаєва.

"Дякую дуже. Я теж ним пишаюся і вірю, що у нас буде добре, бо він за 20 років жодного разу не збрехав мені", - розповіла у відповідь українська телеведуча.

Останні новини України:

Нагадаємо, Єфросиніна влаштувала роздягнені танці на камеру, розчарувавши українців

Також Politeka писала, що Полякова зненацька звернулася до Єфросініної, здивувавши кадрами

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна несподівано висловилася, що думає про Пивоварова.



