Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася кадром із чоловіком, з яким розмовляла у зв'язку. Зірка також у своєму Інстаграм розповіла про переживання, які її турбують.
"А, може, правда і не в мільйонах людей, які їдять морозиво і валяються на київській траві... А в моїй психіці, бо кілька діб скаженої ейфорії святкування та привітань глушили мій смуток за цим чоловіком. А сьогодні, ще й після такої". Жахливої ночі, мене накрило. Зазвичай я могла поскаржитися йому на все. Але тепер і це ніяк, бо він просить триматися і вірити, що попереду краще майбутнє", - написала Єфросиніна. Також зірка показала відповідь від вдячного фаната.
"Днями бачила вашого чоловіка в нашому місті. Від нього віє надійністю та впевненістю. Він у вас сильний. Прямо гордість розпирає за таких чоловіків. Маша - ви дружина справжнього героя сучасності. Завдяки таким як він ми скоро переможемо і сім'ї снів об'єднаються", - написав у відповідь фанат, реагуючи на чоловіка Маші Єфросініної Тимура Хромаєва.
"Дякую дуже. Я теж ним пишаюся і вірю, що у нас буде добре, бо він за 20 років жодного разу не збрехав мені", - розповіла у відповідь українська телеведуча.
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