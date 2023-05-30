Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан показав, як знаменита українська топ-модель Аліна Байкова в футболці з лайливим написом про путіна на червоній доріжці 76-го щорічного Каннського кінофестивалю нагадала світу про Україну. Але охоронці налетіли на українку та змусили прикритися тренчем.

"Аліну заарештували та попросили покинути червону доріжку, оскільки фестиваль не хоче займатися політикою..🤬 Вони дозволили залишитися, але тільки за умови, що вона прикриє футболку з написом F*** YOU PUTIN тренчем", — розповів Андре Тан.

Дизайнер також звернувся до українців із потужним закликом.

"Світ, прокинься! Фраза «Поза політикою» наразі прирівнюється до позиції ЗА війну…це те саме, що стояти на боці ворогів свободи та людських прав, замовчуючи їх злочини. Ми не можемо дозволити собі бути байдужими! І не дамо забути світові, що коїться у нашій країні кожного дня! Кричимо та підтримуймо українське!", — наголосив Андре Тан.

Андре Тан уже збирається додому і вирішив перед від'їздом зробити те, що в Україні поки не можливо — покупатися в морі.

"Перед поверненням додому не міг не відкрити сезон і не окунутися в водичці. Вже не можу дочекатися, коли зможу так покупатися на Одещині та в Криму", — зізнається Андре Тан.

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