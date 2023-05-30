Как сообщают местные паблики, несколько взрывов прогремело в подмосковном Осташево – там вспыхнул спиртзавод, пишет Politeka.net.
Площадь пожара уже 1 000 кв. м., ему присвоено повышенный ранг сложности.
Пользователи Twitter, комментируя новое огненное ЧП в россии шутят, что єто действительно трагедия, ведь именно спирт является основой знаменитой настойки из плодов боярышника.
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«Это уже и правда угроза нацбезопасности»,
«Траур должны объявить - спиртзавод почему-то взорвался, видимо, курили в неположенном месте»,
«Это вообще удар ниже пояса»,
«Во где трагедия», - потешаются пользователи соцсетей.
Напомним, утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники.
«Россияне должны привыкнуть, что война задевает обе стороны. Это не избиение какой-то одной стороны. И у них сейчас начинается новая жизнь. Сейчас в Москву попало три-четыре беспилотника. Завтра их будет 50. Поэтому пусть привыкают. Война есть война», - прокомментировал атаку эксперт по авиации Валерий Романенко.
Тем временем от очередной страшной атаки со стороны россиян приходит в себя Киев.
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