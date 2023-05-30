Жена "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлыстун поделилась совместным фото с мужем. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, показав, как съездила с возлюбленным к водопаду.
"В следующий раз, поедем туда втроем", - написала жена "Холостяка" Макса Михайлюка.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии жене "Холостяка" Макса Михайлюка:
"Наконец-то совместное фото",
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"Такие родные и красивые, будто давно знакомые мне люди)) счастье вам",
"и тоже там были, очень хорошо. Самый впечатляющий вид был на корабле, но туда в очереди стояли 1 час, но того стоит",
"После такой красоты. Вы должны приехать вчетвером",
"Вы как с одного рода- племени, зубки одинаковы и улыбка, очень крутые",
"Даже на видео сердце замирает. Представляю какой восторг в реальности!!!",
"Вчера почему-то вспомнила Вашу семью) Грустила, потому что долго в ленте не появлялись! Радуюсь, что у Вас все хорошо!".
Стоит отметить, Макс Михайлюк - украинский бизнесмен, который был главным героем шоу "Холостяк". Звезда после полномасштабного вторжения российской оккупационной армии вернулся в Украину и вступил в десантно-штурмовые войска, отправившись на фронт.
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