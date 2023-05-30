Жена "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлыстун засветилась с мужем у водопада, который воюет на фронте.

Жена "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлыстун поделилась совместным фото с мужем. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, показав, как съездила с возлюбленным к водопаду.

"В следующий раз, поедем туда втроем", - написала жена "Холостяка" Макса Михайлюка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии жене "Холостяка" Макса Михайлюка:

"Наконец-то совместное фото",

"Вы очень красивая пара",

"Такие родные и красивые, будто давно знакомые мне люди)) счастье вам",

"и тоже там были, очень хорошо. Самый впечатляющий вид был на корабле, но туда в очереди стояли 1 час, но того стоит",

"После такой красоты. Вы должны приехать вчетвером",

"Вы как с одного рода- племени, зубки одинаковы и улыбка, очень крутые",

"Даже на видео сердце замирает. Представляю какой восторг в реальности!!!",

"Вчера почему-то вспомнила Вашу семью) Грустила, потому что долго в ленте не появлялись! Радуюсь, что у Вас все хорошо!".

Стоит отметить, Макс Михайлюк - украинский бизнесмен, который был главным героем шоу "Холостяк". Звезда после полномасштабного вторжения российской оккупационной армии вернулся в Украину и вступил в десантно-штурмовые войска, отправившись на фронт.

Последние новости Украины:

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка, который на фронте, не смогла сдержать эмоций

А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка рассказала, как стала ангелом Victoria’s Secret

Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка, который воюет на фронте, показала подросшую дочь



