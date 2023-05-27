Жена "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлыстун поделилась трогательными кадрами. Звезда опубликовала в своем блоге сторис, где удивила видео отца с ребенком.
"Я не плачу, сколько таких малышей, которые никогда больше не увидят своих пап", - написала жена "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлыстун.
"Я такой человек, на самоом деле, который в жизни плакать вообще не привык. Я за эти годы, что борется моя страна, выплакала столько слез, что можно было новую реку сделать. И сколько нас такихх. Болит за техх, кто потерял своих родных, за города, за детей. Родная страна моя, за что тогда такое", - написала жена "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлыстун.
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Стоит отметить, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен, у которого своя авиакомпания в США. Предприниматель несколько лет назад был главныем героем шоу "Холостяк", но после проекта разошелся с победительницей Дашей Ульяновой и начал отношения с моделью Дашей Хлыстун. А в прошлом году Михайлюк вернулся в Украину и вступил в десантно-штурмовые войска, защищая украинцев от российских оккупационных войск.
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