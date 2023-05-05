Модель Даша Хлыстун решила поболтать с фанатами в своем блоге. Звезда предложила задавать вопросы в сторис Инстаграм, оставляя окошко для них.

"Как вы прошли кастинг Victoria’s Secret? Вы шикарная", - спросил фанат.

"Ну прошла и прошла. Моя внешность и фигура понравились всем, кто отбирал на тот момент моделей. Спасибо. Но я была уверена, что возьму шоу", - написала Даша в публикации.

"В начале своей карьеры вы оплачивали показы, фотосъемки?", - спросил еще один фанат.

"Никогда не оплачивала. Но смотрите, есть такой момент. Всегда, когда приходит модель в агентство, у нее вкладывают деньги (фотосъемки, какие-то вещи, жилье). Но, это записывают в стейт. Когда модель начинает работать, она эти "Долги", так скажем, отдает", - ответила звезда.

"Вы очень красивая. Поделитесь, пожалуйста, косметологом и так далее", - написала еще одна фанатка.

"Вот когда одним глазом отвечаешь на вопросы, другим следишь, чтобы ребенок не куда не влез. Спасибо. Нет. Но я колю губы уже так лет 5-6", - написала Хлыстун в ответ и показала свой эффектный наряд в черном платье.

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