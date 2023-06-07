Наступает лето, а значит открывается сезон блюд с кучей зелени. Не исключение и зеленый борщ. По словам Евгения Клопотенко, его можно готовить не только со свежего сочного щавеля, но и с крапивой. При этом подавать его можно так же – со сметаной.

Евгений Клопотенко советует отправляться за крапивой на ярмарки, базары и рынки. Также, если вы живете в городе, но имеете родню или друзей в селе, можете попросить у них свежую крапиву на борщ.

"И помните, вам нужна молодая крапива, то есть сорванная до момента появления на ней цветочков, поэтому торопитесь. Сезон короткий. Эта зелень кусачая, поэтому обязательно используйте перчатки и ошпарьте пучок. А когда вы ее обуздаете, все – можете нарезать и добавлять в борщ", - говорит Евгений Клопотенко.

Для приготовления понадобятся:

300 г филе куриных бедер

3-4 средние картофелины

50 г крапивы

100 г зеленого лука

50 г зелени укропа

1 лавровый лист

3 горошины черного перца

2,5-3 л воды

сметана для подачи

3 яйца по желанию (для подачи)

Приготовление:

Сначала сварите бульон. Для этого в кастрюлю влейте 2,5 л воды. При необходимости позже можно будет еще добавить воды, если борщ будет казаться слишком густым. Разрежьте на две части филе куриных бедер и переложите в кастрюлю. Добавьте лавровый лист и 3 горошины черного перца. Варите 30 минут после закипания, периодически снимая пенку.

Наденьте перчатки и выложите в миску 50 г крапивы. Залейте полностью кипятком на 1 минуту, а затем откиньте на дуршлаг.

Очистите 3-4 картофеля и нарежьте средним кубиком. Картошку переложите в бульон и варите 10 минут. С веточек крапивы оборвите листики, помойте 100 г зеленого лука и 50 г зелени укропа. Всю зелень мелко нашинкуйте.

Добавить зелень в кастрюлю. Затем посолите и варит 10 минут. Проверьте готовность картофеля. Он должен успеть свариться.

Готовый зеленый борщ снимите с плиты, накройте крышкой и дайте 20 минут настояться, чтобы все вкусы и ароматы разошлись. Разливайте теплый борщ по тарелкам и подавайте со сметаной. Также по желанию можно подавать такой борщ с отваренными порезанными яйцами.

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