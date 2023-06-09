Популярный украинский ресторатор и победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил украинцам необычное блюдо – блинчики с капустой. Есть много вариантов начинки для блинов – от традиционного сладкого творога, мака или бананов, до мягкого соленого сыра, с лососем, икрой, фарша и других вариантов. Однако, Евгений Клопотенко уверен, что блинчики с капустой приятно вас удивят своим вкусом.

"Предлагаю сделать к ним начинку из тушеной капусты с укропом, чтобы получились удивительно вкусные блинчики. Как же ароматно будет! Подавайте блинчики со сметаной, погружайте в соус из йогурта с мелко нарубленным чесноком или острой аджикой", - советует Евгений Клопотенко.

Для приготовления понадобятся:

Тесто на блины:

140 г муки

350 мл молока 2,5%

2 яйца

1 ч. л. Сахара

2 ст. л. подсолнечного масла

щепотка соли

Для начинки:

400 г капусты белокочанной

1 морковь

1 лук

2 ст. л. подсолнечного масла

2 горошины душистого перца

50 мл воды

½ ч. л. сушеного укропа

1 лавровый лист

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Для начала стоит приготовить начинку. Нарежьте 400 г белокочанной капусты мелкой соломкой, лук – средним кубиком, а морковь потрите на крупной терке.

На разогретую сковородку с 2 ст. л. подсолнечного масла положите лук жарьте 1 минуту, помешивая. Затем добавляйте натертую морковь, обжаривайте еще 2 минуты и затем положите капусту. Добавьте соль, перец и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите 10 минут. Затем влейте 50 мл воды, накройте крышкой и тушите 20 минут, периодически мешая.

За 5 минут до завершения приготовления добавьте ½ ч. л. сушеного укропа. Затем уберите из огня, смените крышку или пересыпьте в тарелку. Пусть остывает, а вы переходите к приготовлению блинов.

Теперь можно заняться тестом и блинами. В миску вбейте 2 яйца и добавьте 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Взбивайте венчиком до растворения сахара. Влейте половину молока – 175 мл. Перемешайте и порционно добавляйте 140 г муки, не переставайте взбивать венчиком. Влейте вторую половину молока – 175 мл и 2 ст. л. подсолнечного масла. Вымешайте венчиком до объединения всех ингредиентов. У вас должно получиться жидкое тесто без комочков. Хорошо разогрейте сковороду и жарьте примерно по 30 секунд каждый с двух сторон.

Теперь, когда все готово можно делать блюдо. Берите блин, выкладывайте на его примерно 1 ст. л. начинки из капусты и заворачивайте. Подавайте блинчики к столу с соусами – можно со сметаной, аджикой или тем, что больше всего любите.

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