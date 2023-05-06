Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом в Инстаграм и получил массу критики.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко решил дать рецепт необычного жаркого с редисом, но получил различную гдевную реакцию.

«Вижу, что жареная редиска не оставила вас равнодушными. А как иначе? Берите наточенные карандаши и готовьтесь записывать рецепт чрезвычайного жаркого с редисом.

Возьмите 600 г свинины и порежьте ее небольшими кусочками. Далее нарежьте картофель (700 г.) и морковь небольшими кубиками. Затем берем редис 500 г, разрезаем ее на 4 части, жарим ее на сковороде со сливочным маслом и оливковым маслом. Добавляем все овощи. После в той же сковороде жарим мясо.

Ну а дальше начинается магия. Выкладываем мясо и овощи в емкость, добавляем лавровый листик и кориандр ТМ Varto и начинаем тушить их на медленном огне 40 минут. Начинаются божественные ароматы, будьте готовы.

Я придумал сервировать жаркое с квашеной капустой, потому что это так интересно и разнообразно» - добавил Клопотенко.

В сети же раскритиковали идею:

«Фигня какая-то, честно; Боже, как это вообще можно есть??.. 😮🤢; Столько лаврушки! 😱 караул…; У Высоцкой наверное вдохновлялся; Много где читала, что на оливковом масле нельзя жарить... так это не так?

Напоминает детство, когда из листьев, цветочков, песка и воды отакое чудо готовили; Вы как и Высоцкая уже; Боже, как это вообще можно есть!».

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