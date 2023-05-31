Так, в сети появилось видео, как Андрей Данилко поднимается по эскалатору на станции метро «Майдан Незалежности», пишет Politeka.net.

Внезапно в кадре появляется женщина, которая в хамской манере отпихивает Данилко, требуя дать ей пройти. Не выдержав такой грубости, Андрей Данилко делает женщине замечание и в ответ получает удар сумкой в живот.

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«Кто из вас?» - говорится в подписи к шутливому видео с участием Андрея Данилко и Инны Белоконь.

Пользователи TikTok очень ємоционально отреагировали на появление Данилко и «мамы Верки Сердючки» и в неожиданном амплуа, и в непривычном месте.

«Пожалуйста, продолжайте снимать видео! Вас так не хватает!», «Класснючие», «Андрей, ты лучший!», «Какие они чудесные!».

Также некоторые узнали в образах, которые сыграли Данилко и Белоконь, себя и окружающих.

«О, тетя это я! Вечно бегу, а на дороге стоят всякие там Легенды», «Тпичные будни в метро», «Это наше отношение к друг другу», «Когда тебе по 50, а мама все равно воспитывает», «Ощущение… каждый день», «А не надо в проходе стоять просто!».

@verka.serduchka.official

Хто з вас? 🙃😄🚇😘 #verkaserduchka #вєркасердючка #tiktok #обережнодверізачиняються

♬ оригінальний звук - VERKA SERDUCHKA

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