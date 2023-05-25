Популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, широко известный по своему образу Верки Сердючки, который стал настоящей звездой Евровидения, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Андрей Данилко опубликовал забавное фото со сценической мамой Инной Белоконь на прогулке.

Стоит отметить, что у Данилко много веселых и ироничных фото с Белоконь, которые он транслирует в своем профиле, похоже, они очень много времени проводят вместе. Так, после Евровидения Андрей Данилко продолжил гастроли в Европе и анонсировал концерт в Вене. Собственно, и новое фото тоже из Вены, на нем Андрей Данилко и Инна Белоконь запечатлены на прогулке среди красивой современной архитектуры.

Как видно, артист появился перед камерой в своем привычном образе – на нем темный спортивный костюм, черная кепка и черная маска на лице, которую он уже никогда не снимает, и которая уже стала частью его образа. При этом и Данилко, и Белоконь держат в руках огромные красные торбы.

В подписи к публикации Данилко написал: "Вена, увидимся сегодня в Planet TT Halle Im Gasometer!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Я думаю о своей маме каждый раз, когда слушаю твою музыку. Скучаю по ней".

"Жаль, не пересеклись, когда я был послом в Австрии. Мне говорили, что вы часто бывали. Хорошего выступления!".

"Вообще-то рабочий день, не все в Вене живут".

"Вы такие красивые".

"До встречи".

"Да, уже собираемся на праздник, до встречи".

"Пакетика АТБ большого не хватает".

"А что произошло на концерте, почему резко завершили выступление?".

"А почему не с пакетом АТБ?".

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