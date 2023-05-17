Популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, широко известный по своему образу Верки Сердючки, который стал настоящей звездой Евровидения, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Андрей Данилко опубликовал закулисные кадры с шоу-балетом, который в этом году выступал с ним на сцене песенного конкурса.
Как оказалось, большинство артистов балета, которые вышли с Данилко на сцену песенного конкурса в роскошных белых вышиванках, это британцы. Хотя отличить их украинцев весьма сложно.
На видео, которое показал Андрей Данилко, можно увидеть небольшую репетицию парня и девушки из шоу-балета, которые в своих вышиванках повторяют некоторые движения прямо в гримерке. Также Андрей Данилко выложил совместное фото с другими участниками их зажигательного образа.
"Не все получалось с первого раза… но наш британский балет – это ЛЮБОВЬ", - шутливо подписал свой пост артист.
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Верки Сердючки:
"Балет энергетически заряжен. Все танцевали, как искренние украинцы. Я бы не поняла, что британцы, если бы вы не сказали".
"Верка и есть любовь".
"Мощная группа сильных людей".
"Они такие классные".
"Ну откройте нам тайну: что это за история с летающей туфлей?".
"Люблю танцевать с вами, ребята".
"Милая Сердючка, ты прекрасна".
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