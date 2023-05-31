Певица Оля Полякова показала себя и рассказала, как пережила последнюю ночь с детьми, которые вернулись в Украину.

Певица Оля Полякова показала себя после тяжелой ночи. Звезда в своем Инстаграм рассказала, как тяжело сразу пришлось детям, которые только вернулись в Украину.

"Всем привет, дорогие мои, позавчера мои дети вернулись в Киев, а тут такое происходит. Сегодня спали в подвале снова. Это страшное. Держитесь мои родные, все держимся, обязательно победим", - сказала Оля Полякова в видео, где просто снимала себя в постели.

"Еще раз всем привет, дорогие мои. Была недавно в Луцке. Волынские пограничники подарили мне вот такие вот военные часы, поэтому я теперь точно знаю, когда именно начнется контрнаступление. Я уже готовая, а вы?", - спросила Оля Полякова, хвастаясь презентом от пограничников.

Стоит отметить, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. У Оли Поляковой есть двое детей - 18-летняя дочь Маша и 11-летняя дочь Алиса. Дочери звезды в прошлом году начали учится в Лондоне. Маша поступила на учебу после окончания школы в Украине, а Алиса стала ученицей элитной школы-пансионата.

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