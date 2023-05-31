Украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой блогером Екатериной Репяховой недавно попали в скандал после хвастовства девушки на публику. Она похвалилась возможностью ездить по закрытому мосту благодаря пропуску и назвала это подарком не для всех.

После Репяхова сама же обозвала украинцев злыми, ведь они не оценили якобы невинную шутку, в полиции этот выпад также не оценили, поэтому пропуск у Виктора Павлика отобрали. После этого Репяхова пыталась вызвать жалость и рассказывала о своем состоянии.

В этот раз Репяхова рассказала о плохом самочувствии Павлика:

«У нас как не одно, так другое! У Виктора Павлика проблема с рукой, завтра МРТ. Запустил ситуацию, рука давно болит, дотянул уже до пика. Что-то серьезное говорят, надо лечить!» - добавила Репяхова.

Ранее Репяхова рассказала, что ее здоровье ухудшилось - она начала испытывать проблемы с питанием. В течении пяти дней не может ничего есть - аппетит просто пропал. Это случилось как раз после скандала.

"Не ем ничего совсем. До такой степени, что уже не могу поднять Мишу, который весит 15 килограммов", – написала жена Виктора Павлика.

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Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как писала Politeka, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.