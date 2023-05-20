Віктор Павлик, український співак, та його дружина, Катерина Репяхова, зіткнулися з сильною критикою з боку українців через необдумане хвастощі своїм «матеріальним достатком», на який не можуть розраховувати багато хто.

У своєму акаунті в Instagram, Катерина Репяхова, 28-річна блогерка, опублікувала відео, на якому вона та її чоловік проїжджають Південним мостом у Києві, який був закритий для загального руху з минулого року.

Після цього спалахнув справжній скандал. Військові також потролили Віктора Павлика після тієї неоднозначної поїздки Південним мостом.

"Гей, Павлику, бачиш, їдемо Південним мостом. Не кожному доступно це. І їдемо, до речі, без пропуску, правда на Хамві та в Бахмут, але нічого" – пожартували українські захисники після скандалу.

Загальновідомо, що рух цим мостом дозволено лише для спеціалізованого транспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для водіїв, які мають спеціальний дозвіл від Київської міської військової адміністрації.

Після скандалу з пропуском та негативних наслідків виступ співака Віктора Павлика на благодійному заході в Берліні було скасовано. Про це інформувала Діана Янушкевич, організатор концерту у німецькій столиці.

У заяві, опублікованій на її сторінці у Facebook, Діана Янушкевич повідомила, що у зв'язку з обставинами, що сталися в житті артиста 16-17 травня, організатори вирішили скасувати концерт Віктора Павліка.

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