Відома ведуча Маша Єфросиніна після новини про заочний арешт у Росії вирішила посміятися з того, як до неї ще іноді звертаються і як називають. Єфросиніна не без іронії записала відео в Інстаграм та зробила кілька цікавих підписів.

«Додому…» - коротко написала Єфросиніна останній пост і опублікувала свої незвичайні «прізвиська»:

«Чипіроване бандерівка, наколоте вакцинами, навчене Гаррі Поттером, терористка, екстремістка… Заочно заарештована Машенька їде до Києва, бо непристойно довго спокійно спала ночами» - написала ведуча.

У мережі також підтримали гумор Марії:

«Машенька ти наша гордість; Гаррі Поттер, звичайно, з нами! Слава Гаррі Поттеру 🤣🤣🤣💪🏻💪🏻 Дякую, що «навчає»; Бендерівка-нано-баєць! 😂; Ой, що буде! Підкріплення їде!; Єдина та неповторна! Пишаюся! Хочу бути як ви!».

Також раніше до відповіді аудиторії Єфросиніна підійшла з гумором.

«Вчора натрапила на комент: «Та що там Єфросиніна робить крім того, що пі.. дит?» І якщо наша фейсбук-спільнота невпинно мене зношує (там, насправді взагалі не важливо, скільки і що ти робиш), то в мордорі так звані «органи» розглянули в моїх вербальних актах загрозу їхній «великій імперії» та злочин, що тягне за собою кримінальний справа і, увага, «заочний» арешт!» – поділилася Єфросиніна не без іронії.

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