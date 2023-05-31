Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая показала себя с огромным букетом и обратилась к украинцам.

Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая празднует 32-й день рождения. Звезда поделилась фото в Инстаграм, где обратилась к украинцам с важным посланием.

"Этому ребенку сегодня 32. Желание только одно и вы наверное догадываетесь какое. И я буду очень рада, если вы (в честь моего дня рождения) бросите донат на любой сбор, которому доверяете, а лучше на несколько. Пусть минимальный будет 32 гривны (а лучше больше). Спасибо, что вы у меня есть, будьте счастливы и берегите себя", - написала звезда "Папика" Дарья Петрожицкая.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии звезде "Папика" Дарье Петрожицкой:

"С Днем Рождения, пусть эта улыбка всегда сияет на Вашем лице",

"Поздравляю с днем рождения. Твоя улыбка это просто заряд позитивом на весь день",

"Даша, поздравляю тебя! Пусть всегда будет много поводов для такой улыбки. Мира и Победы! Здоровье и творческая реализация",

"Моя хорошенькая! Поздравляю тебя, чудо наше!!!! Сияй, свети и зажигай, мотивируй и вдохновляй!!!", "Поздравляю моя хорошая с твоим днем! Мира и осуществления мечт",

"Поздравляю с днем рождения. Желаю чтобы свет который ты излучаешь, не угасал никогда) ну и конечно Победы".

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