Знайти кохання на «Холостячка» вже спробували акторка Ксенія Мішина і співачка Злата Огнєвіч, нагадує Politeka.net.

Ім’я тієї, хто стане героїнею «Холостячка-3» досі невідоме, але днями в Мережі з’явилися інтригуючи кадри, після яких користувачі соцмереж висловили впевненість, що новою холостячкою неодмінно стане Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк

Розумна, гарна, успішна, дотепна і неймовірно харизматична Леся Іванівна досі не зустріла кохання свого життя, тому глядачі не сумніваються, що їй треба стати новою «Холостячкою».

«О боже, Леся! Дуже цікаво»,

Популярні новини зараз

"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення

Вогняна стихія насувається в Україну, названо небезпечні дати: "Будьте обережні"

Школу на Одещині охопило полум'я, злетілися рятувальники: з'явилося відео та деталі НП

У Києві чоловік у піджаку кидався з ножем на людей: з'їхалася поліція

Він би просто закінчив війну: названо можливого наступника Путіна, який влаштовує російські еліти
Показати ще

«Це було б дуже цікаво», «Леся просто вогонь та Богиня», «Нарешті вмовили?», «З Нікітюк це буде пожежа!»,

«Це буде перший сезон, який я буду дивитись», «Нарешті вмовили її. з нетерпінням чекаю на сезон Холостячки, швидше вже б, цієї осені мабуть?»,

«Всі звикли що вона весела, жартівлива. А тут побачимо її зовсім іншою. Мені здається, це буде найцікавіший сезон», - коментуючть користувачі Інстаграм кадри з найбажанішою холостячкою крїни Лесею Нікітюк.

Додамо, що раніше Нікітюк вже висловлювалась щодо своєї можливої участі у новому сезоні «Холостячка».

«Ні, я не братиму участь у шоу "Холостячка". Тому що мені здається, що "Білосніжку і сім гномів" вже всі читали і всі бачили. Друзі, ні, я не піду в "Холостячку". Ні»".

Але з тих пір минуло вже кілька років, тому Леся Нікітюк вже могла передумати і таки з’явиться у реаліті-шоу «Холостячка 3».

Свої натяки з приводу зйомок «Холостячка 3» робив і ведучий Григорій Решетник.

Зокрема, він питав у своєму Інстаграмі, хто, на думку українців, може нею стати.

Окрім Лесі Нікітюк підписники Решетника ще називали Дашу Астаф’єву, Мішель Андраде і Тіну Кароль.

Останні новини України:

Новий зірковий тренер "Голосу країни-13" Пивоваров сказав, кого візьме у свою команду.

Також повідомлялось, що Андрія Данилка вдарили у центрі Києва - кадри конфлікту.