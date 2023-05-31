Новий сезон популярного реаліті-шоу про кохання «Холостячка» буде вже третім.

Знайти кохання на «Холостячка» вже спробували акторка Ксенія Мішина і співачка Злата Огнєвіч, нагадує Politeka.net.

Ім’я тієї, хто стане героїнею «Холостячка-3» досі невідоме, але днями в Мережі з’явилися інтригуючи кадри, після яких користувачі соцмереж висловили впевненість, що новою холостячкою неодмінно стане Леся Нікітюк.

Розумна, гарна, успішна, дотепна і неймовірно харизматична Леся Іванівна досі не зустріла кохання свого життя, тому глядачі не сумніваються, що їй треба стати новою «Холостячкою».

«О боже, Леся! Дуже цікаво»,

«Це було б дуже цікаво», «Леся просто вогонь та Богиня», «Нарешті вмовили?», «З Нікітюк це буде пожежа!»,

«Це буде перший сезон, який я буду дивитись», «Нарешті вмовили її. з нетерпінням чекаю на сезон Холостячки, швидше вже б, цієї осені мабуть?»,

«Всі звикли що вона весела, жартівлива. А тут побачимо її зовсім іншою. Мені здається, це буде найцікавіший сезон», - коментуючть користувачі Інстаграм кадри з найбажанішою холостячкою крїни Лесею Нікітюк.

Додамо, що раніше Нікітюк вже висловлювалась щодо своєї можливої участі у новому сезоні «Холостячка».

«Ні, я не братиму участь у шоу "Холостячка". Тому що мені здається, що "Білосніжку і сім гномів" вже всі читали і всі бачили. Друзі, ні, я не піду в "Холостячку". Ні»".

Але з тих пір минуло вже кілька років, тому Леся Нікітюк вже могла передумати і таки з’явиться у реаліті-шоу «Холостячка 3».

Свої натяки з приводу зйомок «Холостячка 3» робив і ведучий Григорій Решетник.

Зокрема, він питав у своєму Інстаграмі, хто, на думку українців, може нею стати.

Окрім Лесі Нікітюк підписники Решетника ще називали Дашу Астаф’єву, Мішель Андраде і Тіну Кароль.

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